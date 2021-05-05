Beşiktaş'ta Aboubakar G.Saray derbisinde oynayacak mı?
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Son dakika... Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a kötü haber geldi. Bugün yapılan antrenmana sakatlıkları devam eden Aboubakar ve N'Koudou takımla antrenmana katılmadı. Gökhan Töre ise idmanda yer aldı. Siyah-beyazlılarla ilgili son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.