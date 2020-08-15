Beşiktaş'tan bir transfer daha! Bernard Mensah...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş, Bernard Mensh transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu yıldız orta sahayı Kayserispor'dan 1 yıllığına kiraladı. Ganalı futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 5 milyon euro olduğu ifade edildi.