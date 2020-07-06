Canlı yayında flaş sözler! "Fatih Terim ne yapsın?"

A Spor yorumcusu ve teknik direktör Güvenç Kurtar, Ana Haber programında Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Kurtar, "Fatih Terim ne yapsın? Olanaklar yok, elinde stoper yok adamın, kendi mi çıkıp oynasın? Onyekuru'nun gitmesi tuz biber ekti. Feghouli'nin atılacağı aklına mı gelirdi?" ifadelerini kullandı.