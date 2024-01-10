Video Spor Çaykur Rizespor 0-4 Beşiktaş MAÇ SONU | Serdar Topraktepe: "Rahat bir maçtı" | Video
Çaykur Rizespor 0-4 Beşiktaş MAÇ SONU | Serdar Topraktepe:

Çaykur Rizespor 0-4 Beşiktaş MAÇ SONU | Serdar Topraktepe: "Rahat bir maçtı" | Video

10.01.2024 | 06:01

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, deplasmanda 4-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı basın toplantısında "Pozisyonlarda ikinci topu biz aldık. Goller sırasıyla gelince rahat bir maç geçti" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, "Sakatlıklar Beşiktaş'ın bu yıl çok büyük sorunu. Beşiktaş forması giyen tüm futbolcular değerlidir demiştim. Maç içinde de kazanması gerekiyorsa ağırlığını koyar kazanırız demiştim. Öyle de oldu. Hepsini tebrik ediyorum. Rizespor kendi sahasında hep önde basan, topa hakim olmak isteyen, hep baskılı futbol oynamak isteyen bir takım. Bütün defans halinde önde oynamamız gerekiyordu. Bunu bugün başardık. Öne çıktık. Pozisyonlarda ikinci topu biz aldık. Goller sırasıyla gelince rahat bir maç geçti" ifadelerini kullandı.
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