Cristiano Ronaldo, görkemli törenle Al Nassr’a imza attı | Video

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Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’a görkemli bir törenle imza attı. Avrupa’da Geçtiğimiz günlerde Al Nassr takımıyla anlaşma sağladığı açıklanan Cristiano Ronaldo, imza töreni için Suudi Arabistan’a geldi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte kulüp binasına gelen Portekizli yıldız, ilk olarak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İnsanların kendisine yoğun sevgi gösterisi için mutlu olduğunu aktaran Ronaldo, “Bu duygunun tarifi mümkün değil. Yanındakilerin sana sevgiyle bakması için bir çok şeyden daha değerli. Buradaki insanlar beni seviyor” dedi.