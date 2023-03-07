Depremde 31 yakınını kaybeden futbolcu: "Madencileri gördüğümde içime umut doğuyordu" | Video 07.03.2023 | 14:12 Hatay'da 31 yakınını depremde kaybeden Zonguldak Kömürspor'un futbolcusu Oğuzhan Matur, enkaz başında beklediği günleri anlattı. Zonguldak'tan giden madencileri Hatay'da görünce umutlandığını anlatan Matur, "Madencilere güç vermek için uğraşıyordum. Onlar da umutlanıyordu, çünkü onların da kişisel meselesi olmuştu" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor'da forma giyen 23 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Matur, Hatay'daki deprem faciasında 31 yakınını kaybetti. Deprem haberini alır almaz ailesine ulaşmaya çalıştığını anlatan Matur, yeğenleri Ada ve Duru'yu kaybetmenin acısını yaşıyor. Oğuzhan Matur, günlerce enkaz başında bir umut yakınlarından gelecek sevinçli haberi beklediğini anlattı. Zonguldak'tan Hatay'a ulaştığında madencileri gördüğünü bunun üzerine umutlandığını söyleyen Matur, yaşadığı zor günleri şöyle anlattı:"İlk başta tabi ki bir korku bastı. Ailemize ulaşmaya çalıştık. Arayamadık. Ulaşamadık. Ondan sonra biraz korku hissi geldi. Oraya en hızlı şekilde ulaşmaya çalıştık. İlk gittiğimizde tabi madenciler çalışıyordu. Onları gördüğümde insana bir umut doğuyor. İnsanlar birilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Kuzenim 30 saat sonra çıktı. Onun ardından eşi ve çocuğu da sağ kurtuldu. Oraya gittiğimizde umutlanıyor. Ama gün geçtikçe iki kızımızı bekliyorduk. Ada ve Duru'ya küçük yaştalardı maalesef ulaşamadık. 6 gün geçmişti hala haber yoktu. En son cansız bedenlerine ulaşmıştık. Toplam 31 yakınımı kaybettim. Enkaz başında bekledik. Zaten biz günde üç saat uyuyorduk. Orada saatlerce bekliyorduk. Soğukta ateş yakıyorduk. Hem madenciler hem biz ateş başında sabırla bekliyorduk. Zor günler geçirdik. Hem elektrik konusunda da sıkıntı vardı. Telefonlar çekmiyordu. Yemek yardımları çok iyi bir şekilde geliyordu. İnanılmaz bir yardım geldi. Hem kıyafet hem gıda yardımı geldi. Hem psikolojik hem fiziksel zor günler geçirdik. Madencilere yardımcı oldum. Enkaza girip insan kurtarmak benim elimden gelen bir şey değildi. Ama onlara en iyi şekilde yardım etmeye çalıştık. Çay olsun, ateş yakıyordum. Çorba getiriyordum. Madencilere güç vermek için uğraşıyordum. Onlar da umutlanıyordu, kişisel meselesi olmuştu. Onlar için de elimizden geleni yapmaya çalıştık."Hatay'da yaşadığı günlerin ardından şehre geri dönen Matur, eksikliklerini tamamlayarak Zonguldak Kömürspor'daki çalışmalarını sürdürecek.