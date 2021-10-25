Video Spor Diagne'nin teşekkürünün sırrı ortaya çıktı | Video
Diagne'nin teşekkürünün sırrı ortaya çıktı | Video

Diagne'nin teşekkürünün sırrı ortaya çıktı | Video

25.10.2021 | 14:14

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Moskova deplasmanından galibiyetle döndü. Sarı kırmızılılar bu sezon oynadığı üç Avrupa Ligi maçında da gol yemedi. Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den futbolculara jest geldi. Galatasaray kafilesi Rusya'dan dönerken parfüm ve hediyelik eşya aldı, ücretlerini ise Epözdemir ödedi.

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