Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:09
Diagne'nin teşekkürünün sırrı ortaya çıktı | Video 25.10.2021 | 14:14
00:09
Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'den danslı teşekkür paylaşımı! 25.10.2021 | 12:40
04:41
Vitor Pereira Alanyaspor mağlubiyeti sonrası konuştu! 24.10.2021 | 23:34
01:39
Alanyaspor yenilgisi sonrası Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert tepki! 24.10.2021 | 22:37
00:22
Fenerbahçe taraftarından 'yönetim istifa' sesleri! 24.10.2021 | 21:13
06:13
Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a 10 bin taraftardan destek | Video 24.10.2021 | 17:04
00:44
13:38
Vitor Pereira: Avrupa Ligi'ni kazanacağımızı düşünen mi var? 22.10.2021 | 00:06
03:13
02:30
25:23
Erman Toroğlu, MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın istifasını yorumladı | Video 21.10.2021 | 15:41
01:11
18:01
Fenerbahçe teknik direktörü Pereira'dan hakemlere tepki! 20.10.2021 | 16:50
05:29
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'ndan milli takım sözleri! 20.10.2021 | 16:32
09:18
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan transfer açıklaması! 20.10.2021 | 13:29
14:32
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür'den Fenerbahçe'ye cevap 20.10.2021 | 12:22
00:25
02:45
Galatasaray, Rusya'ya gitti | Video 20.10.2021 | 10:26
08:38
Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu! "Bu maç 4-1'lik maç değil" 19.10.2021 | 23:32
03:09
Josef de Souza'dan Sporting maçı yorumu! 19.10.2021 | 23:32
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Moskova deplasmanından galibiyetle döndü. Sarı kırmızılılar bu sezon oynadığı üç Avrupa Ligi maçında da gol yemedi. Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den futbolculara jest geldi. Galatasaray kafilesi Rusya'dan dönerken parfüm ve hediyelik eşya aldı, ücretlerini ise Epözdemir ödedi.