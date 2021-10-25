Diagne'nin teşekkürünün sırrı ortaya çıktı | Video

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Moskova deplasmanından galibiyetle döndü. Sarı kırmızılılar bu sezon oynadığı üç Avrupa Ligi maçında da gol yemedi. Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den futbolculara jest geldi. Galatasaray kafilesi Rusya'dan dönerken parfüm ve hediyelik eşya aldı, ücretlerini ise Epözdemir ödedi.