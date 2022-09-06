Dinamo Zagreb - Chelsea Şampiyonlar Ligi Maçı EXXEN Tv 8,5 CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması heyecanı bu akşam oynanacak olan maçlarla başlıyor. Bu akşam saat 19:45'te başlayacak olan Dinamo Zagreb - Chelsea maçını şifresiz olarak TV 8,5 canlı olarak www.tv8bucuk.com adresinden izleyebilirsiniz.