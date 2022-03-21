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OTOMATİK OYNAT
09:28
İsmail Kartal: "Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum" 21.03.2022 | 00:00
12:32
Domenec Torrent: "Oynanan oyuna göre adil olmadı" 21.03.2022 | 00:00
02:59
Real Madrid Barcelona maçı CANLI İZLE | El Clasico CANLI LİNK 20.03.2022 | 17:04
05:50
Önder Karaveli'den Emirhan İlkhan açıklaması! 20.03.2022 | 00:35
13:35
03:12
13:00
Domenec Torrent: "Sonuçtan memnun değiliz" 18.03.2022 | 01:41
04:32
Xavi Hernandez: Domine ettik 18.03.2022 | 00:12
21:44
21:44
21:44
13:26
Galatasaray maçı öncesi Aubameyang konuştu 16.03.2022 | 22:19
25:22
Xavi Hernandez: "Çok zor bir atmosfer olacak" 16.03.2022 | 22:18
03:20
Domenec Torrent: "İlk yarıdaki takımı istiyoruz" 15.03.2022 | 00:54
00:43
01:09
Ghezzal'ın hareketi kırmızı kart mı? Erman Toroğlu açıkladı... 15.03.2022 | 00:17
01:26
Atiba'nın pozisyonu kırmızı kart mı? Erman Toroğlu yorumladı... 15.03.2022 | 00:16
03:53
02:24
02:19
Galatasaray Beşiktaş derbi maçında hava nasıl olacak? 14.03.2022 | 17:01
Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.