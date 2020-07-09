Video Spor Emre Belözoğlu: 3 galibiyet bizi başka yerlere götürür

Emre Belözoğlu: 3 galibiyet bizi başka yerlere götürür

Emre Belözoğlu: 3 galibiyet bizi başka yerlere götürür
09.07.2020 | 14:23

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Fenerbahçe'nin deneyimli yıldızı Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "3 maçta 3 galibiyet bizi başka yerlere götürebilir." dedi.

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