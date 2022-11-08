Emre Belözoğlu çıldırdı! Telefonu çalan gazeteci ile kavga etti: "O zaman kapatacaksın!" | Video
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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kendileri adına ilk yarı kötü bir oyun sergilediklerini, ikinci yarı yaptıkları hamlelerin doğru hamleler olduğunu söyledi. Basın toplantısı sırasında cep telefonu sesine sinirlenen Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, cep telefonu ile çekim yapan basın mensubu ile tartışma yaşadı. İşte o anlar..
Basın toplantısı sırasında cep telefonu sesine sinirlenen Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, cep telefonu ile çekim yapan basın mensubu ile tartışma yaşadı.