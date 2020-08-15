Emre Belözoğlu kariyerini noktaladığını açıkladı! İşte veda mektubu

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, kariyeriyle ilgili son kararını verdi. Deneyimli isim yazdığı bir mektupla profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Belözoğlu'nun sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlük görevine getirilmesi bekleniyor.Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul Aktardı. İşte tüm gelişmeler...