Video Spor Emre Bol: Erol Bulut ile Fenerbahçe arasında anlaşmazlık var

Emre Bol: Erol Bulut ile Fenerbahçe arasında anlaşmazlık var

Emre Bol: Erol Bulut ile Fenerbahçe arasında anlaşmazlık var
02.08.2020 | 19:47

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A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bol, sarı-lacivertliler ile Erol Bulut arasında yardımcı antrenör konusunda anlaşmazlık olduğunu dile getirdi. Bol ayrıca rakamsal farklılığın olduğunu da söyledi.

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