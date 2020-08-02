Emre Bol: Erol Bulut ile Fenerbahçe arasında anlaşmazlık var

A Spor yorumcusu Emre Bol, Fenerbahçe gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bol, sarı-lacivertliler ile Erol Bulut arasında yardımcı antrenör konusunda anlaşmazlık olduğunu dile getirdi. Bol ayrıca rakamsal farklılığın olduğunu da söyledi.