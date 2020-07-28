Emre Bol: Galatasaray Arda Turan'a bir şans daha vermeli

A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Arda Turan ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bol, "Arda eğer yeniden Bayrampaşalı Arda olacaksa, Galatasaray yönetiminin ona bir kez daha şans vermesini rica ediyorum." dedi.