Emre Kılınç'ın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu değerlendirdi!

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Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmaya damga vuran pozisyonda sarı-kırmızılı ekip penaltı beklemişti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, pozisyonu değerlendirdi.