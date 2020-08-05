Video Spor Emre Kocadağ: Rakamlar beklediğimiz aralıkta çıktı

Emre Kocadağ: Rakamlar beklediğimiz aralıkta çıktı

Emre Kocadağ: Rakamlar beklediğimiz aralıkta çıktı
05.08.2020 | 17:36

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Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi Emre Kocadağ, harcama limitleriyle ilgili konuştu. Kocadağ, "Rakamlar beklediğimiz aralıkta çıktı ancak çok rahat olduğumuz yönünde yanlış bir algı var" diye konuştu.

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