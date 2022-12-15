Emre Kocadağ, SABAH TV'ye konuştu! Josef de Souza, Beşiktaş'ta kalacak mı? | Video

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi"nde Sabah TV'ye konuştu. Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan ve Sabah.com.tr editörü Ömer Özcan'ın sorularını yanıtlayan Kocadağ, takımın kamp süreci ve şampiyonluk yarışıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Beşiktaş Asbaşkanı, "Josef de Souza takımda kalacak mı?" sorusuna da cevap verdi.