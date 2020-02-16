Erman Toroğlu: Ankaragücü'nün ilk golünden önce elle oynama var
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Ankaragücü - Fenerbahçe maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Ankaragücü'nün ilk golünden önce elle oynama var." ifadelerini kullandı.
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