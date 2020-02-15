Video Spor Erman Toroğlu: Bunlar Sergen'in canım cicim ayları

Erman Toroğlu: Bunlar Sergen'in canım cicim ayları

Erman Toroğlu: Bunlar Sergen'in canım cicim ayları
15.02.2020 | 02:04

Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan turuncu-lacivertliler, puanını 43'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın durumunu A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında değerlendiren Erman Toroğlu "Bu bir ay Sergen Yalçın'ın cicim ayları. Trabzonspor, Alanyaspor maçlarından sonra göreceğiz. Yönetim, Sergen, seyirci üçgeni... Futbol acımasızdır. Futbolun dünü yoktur"

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