Erman Toroğlu: Fatih Terim maçı tribünden daha iyi okuyor

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı takımın 2-0 kazandığı mücadeleyi A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili "Maçı tribünden daha iyi okuyor. Saha içinde bu kadar etkili değil." dedi.