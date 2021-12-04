Video Spor Erman Toroğlu, Galatasaray - Altay maçının VAR kararlarını eleştirdi!
Erman Toroğlu, Galatasaray - Altay maçının VAR kararlarını eleştirdi!

Erman Toroğlu, Galatasaray - Altay maçının VAR kararlarını eleştirdi!

04.12.2021 | 23:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Erman Toroğlu, Galatasaray - Altay maçının VAR kararlarını eleştirdi! 00:20
Erman Toroğlu, Galatasaray - Altay maçının VAR kararlarını eleştirdi! 04.12.2021 | 23:39
Erman Toroğlu, Halil Dervişoğlu’nun golünü yorumladı! Faul var mıydı? 07:17
Erman Toroğlu, Halil Dervişoğlu'nun golünü yorumladı! Faul var mıydı? 04.12.2021 | 23:34
Burak Elmas’tan sert sözler! Bu işler böyle giderse... 34:43
Burak Elmas'tan sert sözler! "Bu işler böyle giderse..." 04.12.2021 | 22:14
Sergen Yalçın kötü gidişatı değerlendirdi! 02:25
Sergen Yalçın kötü gidişatı değerlendirdi! 04.12.2021 | 00:45
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı | Video 00:31
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı | Video 02.12.2021 | 16:53
Giresunspor-Ankara Demirspor maçında alkışlanacak hareketler | Video 01:36
Giresunspor-Ankara Demirspor maçında alkışlanacak hareketler | Video 02.12.2021 | 14:45
Giresunspor - Ankara Demirspor maçında Çekdar Orhan’dan alkışlanacak hareket! 00:39
Giresunspor - Ankara Demirspor maçında Çekdar Orhan'dan alkışlanacak hareket! 02.12.2021 | 13:31
Hatayspor-Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Mame Diouf... 01:45
Hatayspor-Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Mame Diouf... 02.12.2021 | 08:40
İtalya’da maç sonrası canlı yayında kadın muhabire iğrenç taciz! | Video 00:27
İtalya’da maç sonrası canlı yayında kadın muhabire iğrenç taciz! | Video 30.11.2021 | 13:39
Vitor Pereira: Ortaya bir karakter koyduk 02:35
Vitor Pereira: Ortaya bir karakter koyduk 30.11.2021 | 01:30
Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Göztepe maçı öncesi... 01:35
Fenerbahçe otobüsüne saldırı! Göztepe maçı öncesi... 29.11.2021 | 19:44
Mustafa Cengiz’in Galatasaray’a kazandırdıkları! 04:50
Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a kazandırdıkları! 29.11.2021 | 16:09
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski başkan Mustafa Cengiz’in cenaze törenine katıldı | Video 00:49
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski başkan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı | Video 29.11.2021 | 16:03
Başkan Erdoğan Galatasaray’ın eski başkanı Mustafa Cengiz’in cenaze namazına katıldı 02:14
Başkan Erdoğan Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze namazına katıldı 29.11.2021 | 15:56
Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı 04:16
Galatasaray Eski Başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı 29.11.2021 | 15:29
Hulk yine sınır tanımadı! Frikikten müthiş gol | Video 00:24
Hulk yine sınır tanımadı! Frikikten müthiş gol | Video 29.11.2021 | 10:32
Trabzonspor’a coşkulu karşılama! 01:28
Trabzonspor'a coşkulu karşılama! 28.11.2021 | 23:03
Erman Toroğlu’ndan Galatasaray’a eleştiri! Hiçbir şey oynamıyorlar 00:34
Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a eleştiri! Hiçbir şey oynamıyorlar" 28.11.2021 | 23:04
Emre Kılınç’ın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu değerlendirdi! 03:51
Emre Kılınç'ın pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu değerlendirdi! 28.11.2021 | 22:57
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’la yola devam ediliyor! 03:44
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yola devam ediliyor! 28.11.2021 | 19:30

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 2-2 sona eren Galatasaray - Altay maçının VAR kararlarını sert bir dille eleştirdi. Toroğlu, VAR hakemi Bahattin Şimşek'e "VAR'da olan Bahattin Şimşek sen neye yararsın? Sen baltasın, balta!" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA