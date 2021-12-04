Erman Toroğlu, Galatasaray - Altay maçının VAR kararlarını eleştirdi!

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 2-2 sona eren Galatasaray - Altay maçının VAR kararlarını sert bir dille eleştirdi. Toroğlu, VAR hakemi Bahattin Şimşek'e "VAR'da olan Bahattin Şimşek sen neye yararsın? Sen baltasın, balta!" ifadelerini kullandı.