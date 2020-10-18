Video Spor Erman Toroğlu: Serdar Aziz 3 maç ceza almalı!

Erman Toroğlu: Serdar Aziz 3 maç ceza almalı!

Erman Toroğlu: Serdar Aziz 3 maç ceza almalı!
18.10.2020 | 22:39

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Erman Toroğlu, Serdar Aziz'in maç içindeki sözlerinden dolayı en az 3 maç ceza alması gerektiğini söyledi. Toroğlu, "Serdar Aziz'in hakeme salladığı videoyu izlettirdiler. En az 3 maç yer ama tabi o görüntüyle onu yapamazsın" ifadelerini kullandı.

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