Erman Toroğlu: Serdar Aziz 3 maç ceza almalı!

Erman Toroğlu, Serdar Aziz'in maç içindeki sözlerinden dolayı en az 3 maç ceza alması gerektiğini söyledi. Toroğlu, "Serdar Aziz'in hakeme salladığı videoyu izlettirdiler. En az 3 maç yer ama tabi o görüntüyle onu yapamazsın" ifadelerini kullandı.