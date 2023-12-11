Eyüpsporlu taraftarların tezahüratları Arda Turan'ı kızdırdı | Video
Şanlıurfaspor’u konuk eden Eyüpspor’da bazı taraftarlar Seçil Erzan’a yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu. O anlarda Arda Turan, tribünlere tepki göstererek, “Ne gerek var şimdi? Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra..." dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:24
Eyüpsporlu taraftarların tezahüratları Arda Turan'ı kızdırdı | Video 11.12.2023 | 09:43
02:54
Abdullah Avcı: "Mağlubiyetten sonra deplasmanda kazanmak çok önemli" | Video 11.12.2023 | 06:28
02:24
08:02
11:37
Rıza Çalımbay: "Takımla kamp geçirsem bu takımın yarısı olmazdı" | Video 10.12.2023 | 08:36
00:22
Fenerbahçe, Beşiktaş zaferini soyunma odasında böyle kutladı | Video 10.12.2023 | 08:47
01:04
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 büyüklerin rakipleri belli oldu | Video 08.12.2023 | 16:31
04:43
Begüm Yücel: "İlk kadın başkan olmak gerçekten özel hissettiriyor" | Video 07.12.2023 | 09:00
07:16
Enis Bardhi: "Henüz en iyimi gösteremedim" | Video 07.12.2023 | 09:02
01:52
Davinson Sanchez: "Kopenhag maçına kazanmak için çıkacağız" | Video 06.12.2023 | 15:58
04:17
06:35
04:21
Fred: "Şampiyon olmak istiyorsak derbiyi kazanmamız gerekiyor" | Video 05.12.2023 | 09:07
06:21
09:29
Serdal Adalı: "Peki siz 20 senedir neredeydiniz?" | Video 03.12.2023 | 12:33
09:22
Hasan Arat: "Bugün dik duranların günüdür" | Video 03.12.2023 | 12:32
09:34
00:47
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, alkışlarla karşılandı | Video 02.12.2023 | 12:06
19:01
10:50
Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı plan ve projelerini anlattı | Video 29.11.2023 | 12:21