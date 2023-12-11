Eyüpsporlu taraftarların tezahüratları Arda Turan'ı kızdırdı | Video

Şanlıurfaspor’u konuk eden Eyüpspor’da bazı taraftarlar Seçil Erzan’a yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu. O anlarda Arda Turan, tribünlere tepki göstererek, “Ne gerek var şimdi? Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra..." dedi.