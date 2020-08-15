Video Spor Fatih Terim Albert Riera'dan umutlu

Fatih Terim Albert Riera'dan umutlu

Fatih Terim Albert Riera'dan umutlu
15.08.2020 | 17:26

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Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığına getirilen Albert Riera'dan beklenti büyük. İspanyol hocanın camiayı tanıması ve antrenörlük konusunda istekli olması, bu transferde etkili oldu.

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