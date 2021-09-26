Video Spor Fatih Terim Göztepe maçı sonrası VAR hakemine tepki gösterdi

Fatih Terim Göztepe maçı sonrası VAR hakemine tepki gösterdi

Fatih Terim Göztepe maçı sonrası VAR hakemine tepki gösterdi
26.09.2021 | 23:59

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Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 3 puan hasretine son verdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, VAR hakemine tepki gösterdi.

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