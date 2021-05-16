Fatih Terim'den sezon sonu sert açıklamalar!

Yeni Malatyaspor maçıyla şampiyonluğu kaybeden Galatasaray'da, maç sonu açıklamalarda bulunan Fatih Terim, sarı-kırmızılıların çok önemli günlerin arifesinde olduğunu ifade ederek, kaybedecek tek günün olmadığını vurguladı.