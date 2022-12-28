Video Spor Fenerbahçe 4-0 Hatayspor MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Takımım özgüvenli bir oyun ortaya koydu" | Video
Fenerbahçe 4-0 Hatayspor MAÇ SONU | Jorge Jesus:

Fenerbahçe 4-0 Hatayspor MAÇ SONU | Jorge Jesus: "Takımım özgüvenli bir oyun ortaya koydu" | Video

28.12.2022 | 08:47

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 4-0’lık Hatayspor galibiyeti sonrası futbolcularının bir kez daha özgüvenli bir oyun ortaya koyduğunu söyledi.

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her maç olduğu gibi bu maçında önemli olduğunu söyleyerek, "Bugün galibiyet daha da önemliydi. Ligde son 2 maçta mağlup olmuştuk. Son 3 maçta kırmızı kart görmüştük. Bu kırmızı kartlar bize problem çıkarttı. Bugün yine takım bir kez daha özgüvenli bir oyun ortaya koydu. 4-0 kazandık ama 3, 4 gol daha atabilirdik. Kaleyi bulan şut sayımız 15. Ligde 40 gol attık, güzel rakam. Oyuncularımızı ve taraftarları tebrik ediyorum. Taraftarlar maç boyunca destek, özgüven verdiler. Yeni yıl geliyor, taraftarlarımıza sağlık, başarı ve bolca Fenerbahçe galibiyeti diliyorum" dedi.

"SAVUNMA ARKASINA ATILAN TOPLARDA RİSK VAR AMA BİZ BU STİLLE 40 GOL ATTIK"
Savunma arkasına atılan toplarla ilgili sorulan soruya cevap veren Jesus, "Bunun bir çözümü yok, bizim oynamış olduğumuz futbolun riski bu. Bunu bilerek göz önüne alıyoruz. Rakiplerin bunu değerlendirebilecek kapasitesi varsa faydalanıyorlar. Arkaya atılan toplarda risk var biliyoruz ama sahada bu oyun stilini sergiliyoruz, bu yüzden 40 gol attık" şeklinde konuştu

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