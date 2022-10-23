Video Spor Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: "Verilmeyen penaltımızın linkini, adalet arayan arkadaşlara göndereceğiz" | Video
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik:

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: "Verilmeyen penaltımızın linkini, adalet arayan arkadaşlara göndereceğiz" | Video

23.10.2022 | 09:09

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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Başakşehir maçı sonrasında kameraların karşısına geçti. Bilecik, "Bugün verilmeyen penaltımızın linkini, futbolda adalet arayan arkadaşlara göndereceğiz. Salı günü yorumlasınlar" dedi.

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