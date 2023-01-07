Video Spor Fenerbahçe - Galatasaray derbisine olay yorum "5 atarız" Dev derbiyi kim kazanacak?
Fenerbahçe - Galatasaray derbisine olay yorum

Fenerbahçe - Galatasaray derbisine olay yorum "5 atarız" Dev derbiyi kim kazanacak?

07.01.2023 | 13:47

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisine olay yorum 5 atarız Dev derbiyi kim kazanacak? 03:43
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Türkiye nefesini tuttu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini bekliyor. SABAH Spor sokağa indi ve dev derbinin nabzını tuttu. İşte taraftarların iddialı yorumları...

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