Fenerbahçe ile Sivasspor 28. randevuda!

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşılaşacak. Sivasspor’un Süper Lig’e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 27 karşılaşmanın 17’sini Fenerbahçe, 5’ini Sivasspor kazandı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.