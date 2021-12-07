Fenerbahçe Kulüp Başkan Vekili Erol Bilecik'ten tepki çeken ifade! "Cincon..."

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OTOMATİK OYNAT
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Kolombiya 2. Ligi'nde şike iddiası! | Video 06.12.2021 | 18:03
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Antalya'da Ampute Futbol Ligi maçında yumruklar havada uçuştu 06.12.2021 | 14:56
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Fenerbahçeli taraftarlardan Mesut Özil ve Nani tezahüratları | Video 06.12.2021 | 13:05
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Vitor Pereira'dan galibiyet yorumu! "Fenerbahçe ruhunu ortaya koyduk" 06.12.2021 | 00:23
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Futbolcular, hocalarını hastanelik etti! 05.12.2021 | 20:50
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Antalyasporlu hentbolcuların müthiş geri dönüşünde saha karıştı | Video 05.12.2021 | 12:59
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Abdullah Avcı: Rekorlar kırılıyormuş, bakmıyorum! | Video 05.12.2021 | 00:31
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Necati Ateş: Hakem bana göre maçın önüne geçti! | Video 05.12.2021 | 00:22
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Erman Toroğlu, Galatasaray - Altay maçının VAR kararlarını eleştirdi! 04.12.2021 | 23:39
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Erman Toroğlu, Halil Dervişoğlu'nun golünü yorumladı! Faul var mıydı? 04.12.2021 | 23:34
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Burak Elmas'tan sert sözler! "Bu işler böyle giderse..." 04.12.2021 | 22:14
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Sergen Yalçın kötü gidişatı değerlendirdi! 04.12.2021 | 00:45
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Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı | Video 02.12.2021 | 16:53
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Giresunspor-Ankara Demirspor maçında alkışlanacak hareketler | Video 02.12.2021 | 14:45
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Hatayspor-Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası maçında ilginç anlar! Mame Diouf... 02.12.2021 | 08:40
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İtalya’da maç sonrası canlı yayında kadın muhabire iğrenç taciz! | Video 30.11.2021 | 13:39
Galatasaray ile Fenerbahçe’nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu’ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Karşılaşmanın ardından takım oyuncularını tebrik eden Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, kullandığı ifadelerle tepki çekti.