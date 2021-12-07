Fenerbahçe Kulüp Başkan Vekili Erol Bilecik'ten tepki çeken ifade! "Cincon..."

Galatasaray ile Fenerbahçe’nin kadın futbol takımları, kadına şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak için dostluk maçında karşılaştı. Nef Stadyumu’ndaki karşılaşma Fenerbahçe'nin 7-0'lık üstünlüğü ile son buldu. Karşılaşmanın ardından takım oyuncularını tebrik eden Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, kullandığı ifadelerle tepki çekti.