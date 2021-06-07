Fenerbahçe-Rafael Benitez iddialarını değerlendirdi! "Çin'e giden hoca niye gelmesin?"

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından gözler adaylara çevrildi. Sarı-lacivertli takımın listesindeki isimlerden birinin de Rafael Benitez olduğu ifade ediliyor. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Benitez iddiaları için, "Çin'e giden bir hoca niye gelmesin?" şeklinde konuştu.