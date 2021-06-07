Video Spor Fenerbahçe-Rafael Benitez iddialarını değerlendirdi! "Çin'e giden hoca niye gelmesin?"

Fenerbahçe-Rafael Benitez iddialarını değerlendirdi! "Çin'e giden hoca niye gelmesin?"

Fenerbahçe-Rafael Benitez iddialarını değerlendirdi!
07.06.2021 | 11:00

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galatasaray onlara emanet! Takımı yönetecek isimler belli oldu 01:15
Galatasaray onlara emanet! Takımı yönetecek isimler belli oldu 07.06.2021 | 15:42
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 1 yıllık yeni teklif geldi! 02:16
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 1 yıllık yeni teklif geldi! 07.06.2021 | 15:25
Süper Lig'den 18 futbolcu Euro 2020'de forma giyecek! 04:29
Süper Lig'den 18 futbolcu Euro 2020'de forma giyecek! 07.06.2021 | 14:04
Milli takımın genç yıldızı Halil Dervişoğlu'ndan idmanda klas gol | Video 00:10
Milli takımın genç yıldızı Halil Dervişoğlu'ndan idmanda klas gol | Video 07.06.2021 | 11:11
Fenerbahçe-Rafael Benitez iddialarını değerlendirdi! Çin'e giden hoca niye gelmesin? 01:20
Fenerbahçe-Rafael Benitez iddialarını değerlendirdi! "Çin'e giden hoca niye gelmesin?" 07.06.2021 | 11:00
Serdar Kelleci: İtalya'ya çok ters geleceğiz 00:24
Serdar Kelleci: İtalya'ya çok ters geleceğiz 07.06.2021 | 10:56
Galatasaray'da Falcao, Feghouli, Diagne ve Luyindama ile yollar ayrılıyor 03:29
Galatasaray'da Falcao, Feghouli, Diagne ve Luyindama ile yollar ayrılıyor 07.06.2021 | 00:36
Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın masaya oturuyor! 04:43
Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın masaya oturuyor! 06.06.2021 | 20:13
Uğurcan Çakır: Elimden geleni yapacağım 10:25
Uğurcan Çakır: "Elimden geleni yapacağım" 06.06.2021 | 18:52
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Anadolu Efes maçı sonu sert çıkış! Bu işin tadı kaçtı 07:31
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Anadolu Efes maçı sonu sert çıkış! "Bu işin tadı kaçtı" 05.06.2021 | 22:25
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da 3 imza birden! Canlı yayında açıkladı 00:51
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da 3 imza birden! Canlı yayında açıkladı 05.06.2021 | 18:13
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Işın Çelebi adaylıktan çekildi 01:14
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Işın Çelebi adaylıktan çekildi 05.06.2021 | 18:08
Son dakika: Fenerbahçe Okay Yokuşlu ile ilgileniyor 01:12
Son dakika: "Fenerbahçe Okay Yokuşlu ile ilgileniyor" 05.06.2021 | 18:06
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de teknik adam adayı: Rafa Benitez İstanbul'a geliyor 02:52
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de teknik adam adayı: Rafa Benitez İstanbul'a geliyor 04.06.2021 | 22:26
Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren SABAH'a konuştu! Terim-Cengiz kavgasında kim haklı? Abdurrahim Albayrak'a sert sözler 33:26
Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren SABAH'a konuştu! Terim-Cengiz kavgasında kim haklı? Abdurrahim Albayrak'a sert sözler 04.06.2021 | 10:07
Şenol Güneş: İtalya maçında bu duyguyla oynayacaklar 04:55
Şenol Güneş: İtalya maçında bu duyguyla oynayacaklar 04.06.2021 | 00:41
Çağlar Söyüncü: İtalya maçı için iyi çalışıyoruz 02:23
Çağlar Söyüncü: İtalya maçı için iyi çalışıyoruz 04.06.2021 | 00:39
Altay Bayındır: Önemli olan milli takımın başarısıdır 01:35
Altay Bayındır: Önemli olan milli takımın başarısıdır 03.06.2021 | 23:20
Türkiye 2 -0 Moldova maçı özeti! Avrupa Şampiyonası EURO 2020 Türkiye 2 - 0 Moldova geniş maç özeti goller 16:54
Türkiye 2 -0 Moldova maçı özeti! Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Türkiye 2 - 0 Moldova geniş maç özeti goller 03.06.2021 | 19:46
Türkiye 2 - 0 Moldova MAÇ ÖZETİ EURO 2020 hazırlık maçı Türkiye 2 - 0 Moldova tüm goller 16:54
Türkiye 2 - 0 Moldova MAÇ ÖZETİ EURO 2020 hazırlık maçı Türkiye 2 - 0 Moldova tüm goller 03.06.2021 | 19:46

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile yola devam etmeyeceklerini açıklamasının ardından gözler adaylara çevrildi. Sarı-lacivertli takımın listesindeki isimlerden birinin de Rafael Benitez olduğu ifade ediliyor. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan, Benitez iddiaları için, "Çin'e giden bir hoca niye gelmesin?" şeklinde konuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA