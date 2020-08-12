Fenerbahçe Sinan Gümüş transferinde sona yaklaştı!
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Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak ve Barış Sungur gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferinde de sona geldi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.