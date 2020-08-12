Fenerbahçe Sinan Gümüş transferinde sona yaklaştı!

Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak ve Barış Sungur gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferinde de sona geldi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.