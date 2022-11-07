Fenerbahçe - Sivasspor Maçı | Jorge Jesus ilk 11'i belirledi | Video

Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Saat 20:00'de başlayacak olan mücadelede sarı-lacivertliler ligde 4 maçlık galibiyet serisine devam etmek istiyor. Sivasspor ise Avrupa'da yakaladığı başarıyı lige de yansıtmak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus zorlu karşılaşma öncesinde sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte detaylar...