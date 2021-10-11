Video Spor Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Tolgay Arslan yeniden Süper Lig'de!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Tolgay Arslan yeniden Süper Lig'de!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Tolgay Arslan yeniden Süper Lig'de!

11.10.2021 | 11:08

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Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymiş tecrübeli oyuncu Tolgay Arslan, Başakşehir ile anlaştı. Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşı Tolgay'ı transfer etti. Tolgay, devre arasında Başakşehir'e katılacak. Başakşehir'in gündemindeki diğer isim ise Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş...

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