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OTOMATİK OYNAT
01:14
Messi attı Arjantin kazandı! Muslera'nın hatasında gol böyle geldi... 11.10.2021 | 11:40
00:45
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Tolgay Arslan yeniden Süper Lig'de! 11.10.2021 | 11:08
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Brezilya'daki maçta adam öldürmeye teşebbüs | Video 10.10.2021 | 14:47
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Stefan Kuntz Norveç maçının ardından konuştu! "Öz güven zafiyetimi var" 09.10.2021 | 01:35
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Erman Toroğlu'dan Türkiye Norveç maçı yorumu! "Bir taraf balataları yakacak" 08.10.2021 | 23:13
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Burak Elmas "Hakem kararlarında standart yok" | Video 07.10.2021 | 14:49
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Premier Lig'in yeni yıldızı Yves Bissouma tutuklandı | Video 07.10.2021 | 11:17
09:56
Ahmet Ağaoğlu'ndan çarpıcı sözler: "MHK sisteminin değişmesi..." | Video 06.10.2021 | 16:50
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Arturo Vidal'in şoke eden görüntüsü! Yürüyecek hali yok | Video 06.10.2021 | 15:18
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Brezilya liginde olay! Hakemi acımadan dövdü, yerde tekmeledi! | Video 05.10.2021 | 14:01
16:10
Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu hedefini açıkladı! 04.10.2021 | 15:46
06:28
Fatih Terim'in Çaykur Rizespor maçı sonrası açıklamaları | Video 03.10.2021 | 23:09
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Erman Toroğlu Rizespor'un ilk golünü değerlendirdi! Faul var mı? 03.10.2021 | 22:44
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Sergen Yalçın neden kırmızı kart gördü? Murat Şahin açıkladı 02.10.2021 | 23:08
Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymiş tecrübeli oyuncu Tolgay Arslan, Başakşehir ile anlaştı. Emre Belözoğlu, eski takım arkadaşı Tolgay'ı transfer etti. Tolgay, devre arasında Başakşehir'e katılacak. Başakşehir'in gündemindeki diğer isim ise Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş...