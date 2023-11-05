Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı | Video

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda ilk olarak hologram yansıtılarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden 10. yıl nutku katılımcılarla paylaşıldı. Bugünkü toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu faaliyet raporları okunacak. Fenerbahçe Yönetim Kurulu ve denetim kurulu raporları hakkında görüşmeler yapılmasının ardından Yüksek Divan Kurulu Başkan Vekili seçimi yapılacak.