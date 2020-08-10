Fenerbahçe'de yeni transferler parmak ısırttı!

Transfer döneminin başlamasıyla beraber sırasıyla Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak isimlerini açıklayan Fenerbahçe'de, bu 4 ismin geçtiğimiz sezon takımlarına yaptıkları katkı yüzlerin gülmesine sebep oldu.