Video Spor Fenerbahçeli yöneticiden penaltı isyanı!

Fenerbahçeli yöneticiden penaltı isyanı!

Fenerbahçeli yöneticiden penaltı isyanı!
18.10.2020 | 22:06

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Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-2'lik skorla yenen Fenerbahçe'de hakeme tepki var. Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, maç sonrası yaptığı açıklamalarda ilk yarıda Göztepe lehine verilen penaltı için flaş ifadeler kullandı. İşte Baki'nin sözleri...

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