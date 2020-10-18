Fenerbahçeli yöneticiden penaltı isyanı!

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-2'lik skorla yenen Fenerbahçe'de hakeme tepki var. Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, maç sonrası yaptığı açıklamalarda ilk yarıda Göztepe lehine verilen penaltı için flaş ifadeler kullandı. İşte Baki'nin sözleri...