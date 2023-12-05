Video Spor Fred: "Şampiyon olmak istiyorsak derbiyi kazanmamız gerekiyor" | Video
Fred:

Fred: "Şampiyon olmak istiyorsak derbiyi kazanmamız gerekiyor" | Video

05.12.2023 | 09:07

Fenerbahçeli futbolcu Fred, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yendikleri maçın ardından Ülker Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fred, sakatlık yaşadığı sürecin kendisi için kolay geçmediğini söyledi.

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Galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu söyleyen Fred, "Zor bir süreçten geçiyorduk. Özellikle son aldığımız mağlubiyet kolay değildi ama kendi aramızda konuştuk ve bir cevap vermemiz gerektiğini düşündük. İyi bir dönüş yaptığımızı düşünüyorum. Aldığımız sonuçtan dolayı mutluyum. Sakatlıktan döndüğüm için de mutluyum. Benim için kolay bir ay olmadı ama sağlık ekibimizin yardımıyla üstesinden geldim. Onlara da teşekkür ediyorum. Şimdi yapmam gereken şey yüzde yüzümle oynamak." ifadelerini kullandı.

Sakatlık süreciyle ilgili konuşan Brezilyalı oyuncu, "Her gün çok fazla çalıştım. Sağlık ekibimizin ve doktorun verdiği tedaviyi uyguladım. Benim için kolay bir süreç değildi. Bu tür şeylerin psikolojik etkisi de oluyor çünkü sahada olup takımınıza yardım etmek istiyorsunuz. Bugün dönünce iyi bir performans çıkardığımı düşünüyorum. Takım da iyi bir performans gösterdi. Bir an önce yüzde yüzüme ulaşmak için çaba göstereceğim." diye konuştu.

"TARAFTARIN YANIMDA OLDUĞUNU BİLMEK BANA GÜÇ VERİYOR"
Taraftarın desteğini hissettiğini belirten Fred, "Bana Instagram'dan sürekli mesaj attılar. Bir an önce sahaya dönmemi istediklerini belirtiler. Bu tarz şeyler beni mutlu ve motive ediyor. Taraftarın yanımda olduğunu bilmek bana güç veriyor. Maçta da bu desteği hissediyoruz. Bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu şekilde daha güzel şeyler başaracağız." şeklinde konuştu.

"HER ZAMAN GALİBİYET İÇİN SAHAYA ÇIKARIZ ÇÜNKÜ BİZ FENERBAHÇE'YİZ"
Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşan Fred, "Oynadığımız her maçı 3 puan için oynarız. Her zaman galibiyet için sahaya çıkarız çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Rakibimizin de kaliteli bir takım olduğunu biliyoruz. Maç onların sahasında oynanacak ama bütün zorlukların üstesinden geleceğiz. Bütün düşüncemiz bu. Şampiyon olmak istiyorsak bu maçı kazanmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"BENİM SAKATLIĞIM DIŞINDA BAŞKA ÖNEMLİ SAKATLIKLAR DA OLDU"
Takımda birçok önemli oyuncu olduğunu belirten Fred, "Anahtar oyuncu diyebileceğimiz birçok kaliteli futbolcuya sahibiz. Benim sakatlığım dışında başka önemli sakatlıklar da oldu. Onlar da önemli oyuncular. Takımımız, genel bir eksiklik hissetti. Her oyuncu çok kaliteli. Puan kaybettiğimiz bu süreç bizim için zor oldu ama çalışmalarımıza devam edeceğiz. Umarım diğer sakatlık yaşayan arkadaşlarımız bir an önce geri döner ve eskisi kadar güçlü oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

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