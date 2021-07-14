Galatasaray 2021 - 2022 sezonu formalarını tanıttı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon forma tasarımları...

Galatasaray'ın iç ve dış saha formaları görücüye çıktı. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon formaları 399 TL'den satışa çıktı. Galatasaray, yeni sezon formalarını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile tanıttı. Tanıtım videosunda ise, "Yakından bak anlarsın neden İlk ve Tek olduğumuzu. Avrupa'da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta. 2021-22 yeni koleksiyonumuz satışta." ifadeleri yer aldı.