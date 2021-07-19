Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan dikkat çeken açıklamalar

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, düzenlediği basın toplantısında sarı-kırmızılı kulübün gündemine dair değerlerdimelerde bulundu. Transfer gündemine yönelik önemli açıklamalar yapan Burak Elmas, Rachid Ghezzal ile de görüşüldüğünü doğruladı. Elmas, "Galatasaray için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Transferler için 10 gün söyleminden dolayı üzüntü yarattıysam, şahsım adına huzurunuzda tüm Galatasaraylılardan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.