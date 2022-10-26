Galatasaray U19 - Rukh Lviv U19 GS TV CANLI İZLE

UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında temsilcimiz Galatasaray U-19 Ukrayna ekibi Rukh Lviv U-19 ile karşılaşıyor. Saat 14.00’te başlayacak olan mücadeleyi GS TV canlı yayınında izleyebilirsiniz.

UEFA Gençlik Ligi 2. Tur ilk maçında temsilcimiz Galatasaray U-19 Ukrayna ekibi Rukh Lviv U-19 ile karşılaşıyor. Saat 14.00'te başlayacak olan mücadeleyi GS TV canlı yayınında izleyebilirsiniz. Galatasaray TV'yi Digitürk 75. kanal veya Turksat 4A11676 V 24444 3/4 frekansından izleyebilirsiniz.