Galatasaray'da Erden Timur'dan yeni transfer açıklaması "Avrupa'da yeniden şampiyon olacağız" | Video
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erden Timur, transfer konusunda Alexis Sanchez ve Victor Nelsson itirafında bulundu. Timur, transfer görüşmelerinde Arda Turan ve Hakan Çalhanoğlu detayına dikkat çekerek dikkat çeken açıklamalar yaptı.