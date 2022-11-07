Video Spor Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Bonservisi alınacak mı? | Video
Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Bonservisi alınacak mı? | Video

Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Bonservisi alınacak mı? | Video

07.11.2022 | 09:42

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların sezon başında PSG'den kiraladığı yıldız oyuncu Mauro Icardi, gösterdiği performansla göz dolduruyor. Özellikle Beşiktaş derbisinde 2 gol atarak yıldızlaşan Arjantinli oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Peki, Galatasaray Icardi'nin bonservisini alacak mı?

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