Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Bonservisi alınacak mı? | Video

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların sezon başında PSG'den kiraladığı yıldız oyuncu Mauro Icardi, gösterdiği performansla göz dolduruyor. Özellikle Beşiktaş derbisinde 2 gol atarak yıldızlaşan Arjantinli oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Peki, Galatasaray Icardi'nin bonservisini alacak mı?