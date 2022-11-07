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TV8,5 ile UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22
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TV8,5 ile UEFA Konferans Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:22
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TV8,5 ile UEFA Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle 07.11.2022 | 10:00
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Fenerbahçe - Sivasspor Maçı | Jorge Jesus ilk 11'i belirledi | Video 07.11.2022 | 09:52
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Şenol Güneş neşteri vurdu! Beşiktaş’ta şok eden ayrılık | Video 07.11.2022 | 09:41
00:58
Galatasaray'da flaş Icardi kararı! Bonservisi alınacak mı? | Video 07.11.2022 | 09:42
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Galatasaray 2-1 Beşiktaş MAÇ SONU | Okan Buruk: "Dünyanın en garip fikstürü" 06.11.2022 | 08:40
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Morutan maça damga vurdu 05.11.2022 | 19:45
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Rennes - AEK Maçı CANLI İZLE EXXEN 03.11.2022 | 16:23
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Slavia Prag - Sivasspor Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE 03.11.2022 | 16:27
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Başakşehir - Hearts Maçı CANLI İZLE EXXEN TV8,5 İZLE 03.11.2022 | 16:26
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların sezon başında PSG'den kiraladığı yıldız oyuncu Mauro Icardi, gösterdiği performansla göz dolduruyor. Özellikle Beşiktaş derbisinde 2 gol atarak yıldızlaşan Arjantinli oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Peki, Galatasaray Icardi'nin bonservisini alacak mı?