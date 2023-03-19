Galatasaray'dan MHK Başkanı Lale Orta hakkında flaş açıklama | Video
Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ile ilgili ifadelerine tepki göstererek, "Kendisinin tarafsızlık ilkesini göz ardı ederek, kamuoyundaki algıları dizayn etme misyonunu üstlenmiş olduğu apaçık ortadadır." açıklaması yaptı.
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