Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren SABAH'a konuştu! Terim-Cengiz kavgasında kim haklı? Abdurrahim Albayrak'a sert sözler
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Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren, Sabah.com.tr'nin konuğu oldu. Sarı-kırmızılı kulübe tarihinin en büyük başarılarını yaşatan Süren, gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaparken, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasındaki krizi yorumladı. Terim'in haklı olduğunun altını çizen Süren, Abdurrahim Albayrak ve ayrılığı olay olan Belhanda için de flaş ifadeler kullandı.