Video Spor Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı | Video

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı | Video

Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı | Video
12.09.2021 | 15:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Galatasaray’ın eski başkanı Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:12
Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı | Video 12.09.2021 | 15:45
Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı | Video 02:29
Şenol Güneş ile yollar resmen ayrıldı | Video 10.09.2021 | 15:11
Levent Tüzemen: Yabancı hoca tercihi skandal olur 02:17
Levent Tüzemen: Yabancı hoca tercihi skandal olur 10.09.2021 | 15:07
Max Verstappen, İtalya GP öncesinde Palermo sokaklarında gezintiye çıktı | Video 04:53
Max Verstappen, İtalya GP öncesinde Palermo sokaklarında gezintiye çıktı | Video 10.09.2021 | 14:59
Levent Tüzemen: Duygun Yarsuvat kanaat önderiydi... 01:25
Levent Tüzemen: Duygun Yarsuvat kanaat önderiydi... 10.09.2021 | 13:29
Josef de Souza’dan Coutinho sözleri! Sürekli Beşiktaş’ı anlatıyorum 01:15
Josef de Souza'dan Coutinho sözleri! "Sürekli Beşiktaş'ı anlatıyorum" 09.09.2021 | 16:56
Alex Teixeira: Şampiyon olursak saçlarımı kazıtacağım! 01:18
Alex Teixeira: Şampiyon olursak saçlarımı kazıtacağım! 09.09.2021 | 16:54
Tokyo’da tarih yazan ’Altın kardeşler’ A Haber’e konuştu! Bayrağımızı dalgalandırdık 03:47
Tokyo'da tarih yazan 'Altın kardeşler' A Haber'e konuştu! "Bayrağımızı dalgalandırdık" 09.09.2021 | 13:31
Robert Lewandowski’nin hareketi geceye damga vurdu! Kendi taraftarına... 00:16
Robert Lewandowski'nin hareketi geceye damga vurdu! Kendi taraftarına... 09.09.2021 | 11:40
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic İstanbul’a geldi! 01:07
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic İstanbul'a geldi! 09.09.2021 | 01:41
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş’ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic İstanbul’a geldi! 01:07
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic İstanbul'a geldi! 09.09.2021 | 01:38
GOL | 76 Iğdır Belediyespor 1 - 0 Orduspor 1967 01:06
GOL | 76 Iğdır Belediyespor 1 - 0 Orduspor 1967 08.09.2021 | 17:53
Rıza Çalımbay: Fenerbahçe karşısında tek düşüncemiz gol | Video 01:41
Rıza Çalımbay: "Fenerbahçe karşısında tek düşüncemiz gol" | Video 08.09.2021 | 16:14
GOL | Türkiye U21 1-1 İskoçya U21 01:01
GOL | Türkiye U21 1-1 İskoçya U21 07.09.2021 | 21:19
GOL | Türkiye U21 0-1 İskoçya U21 01:04
GOL | Türkiye U21 0-1 İskoçya U21 07.09.2021 | 19:49
GOL | Batman Petrolspor 0-1 Hendekspor 01:15
GOL | Batman Petrolspor 0-1 Hendekspor 07.09.2021 | 17:11
Paralimpik Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk Trabzon’da! 09:40
Paralimpik Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Abdullah Öztürk Trabzon'da! 06.09.2021 | 17:00
Alanyaspor Bülent Korkmaz ile bir yıllık sözleşme imzaladı 07:07
Alanyaspor Bülent Korkmaz ile bir yıllık sözleşme imzaladı 06.09.2021 | 16:44
Erman Toroğlu’ndan Şenol Güneş: 90 dakika işkence çektim 00:38
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş: "90 dakika işkence çektim" 05.09.2021 | 01:07
Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle! TRT 1 ile Türkiye Hollanda voleybol üçüncülük maçı canlı izle 09:22
Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle! TRT 1 ile Türkiye Hollanda voleybol üçüncülük maçı canlı izle 04.09.2021 | 17:02

Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, Levent Afet Yolal Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde 84 yaşında hayatını kaybeden Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Duygun Yarsuvat son yolculuğuna uğurlandı. Yarsuvat için Levent Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılıların eski başkanlarından Dursun Özbek, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, sarı-kırmızılıların eski yöneticilerinden Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı kulübün başkan adaylarından Metin Öztürk, Teknik Direktör Fatih Terim'in eski yardımcılarından Ümit Davala'nın yanı sıra merhumun aile yakınları katıldı.

Duygun Yarsuvat'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Yalova'ya gönderildi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: "ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM"
Duygun Yarsuvat'ın kendisi için öneminden bahseden Abdurrahim Albayrak, "Duygun başkanıma Allah rahmet eylesin, alkışlarla uğurladık. Seçime iki gün kala beni aradı; 'Ben bir liste oluşturuyorum, seni yazıyorum ama bana hayır deme lüksün yok, şansın da yok. Hep beraber bu işi götüreceğiz' dediğinde biraz konuşamadım. 'Hayır, ben seni yazıyorum. Hiçbir şey düşünmeni kabul etmiyorum' dedi. İyi ki de kırmamışım, iyi ki de evet demişim. Beraber çalıştık. 4. yıldızı beraber taktık, çok büyük emeği vardır. Barış içerisinde, huzur içerisinde bir yönetim oluşturduk ve o sene üç tane kupa aldık. Emeği çoktur. Çok şey öğrendim ondan ve keşke bir dönem daha beraber çalışsaydık. Çok çok daha fazla şeyler öğrenme şansına sahip olacaktım ama ifade ediyorum ki hakikaten çalıştığım dönemde en huzurlu, en mutlu dönemlerimizden bir tanesiydi. Dört tane başkanımızla çalıştık. Hepsi ile şampiyon olduk ama Duygun başkanın bize göstermiş olduğu o hoşgörü, o güzellik, o güler yüz hiçbir zaman unutamayacağım. Yönetimde olanların da hiçbirini unutacağını tahmin etmiyorum. Huzur içerisinde uyusun. Mekanı cennet olsun. Ailesine, oğluna, bütün torunlarına, akrabalarına hepsine bütün Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin" diye konuştu.

METİN ÖZTÜRK: "ÇOK ÖZEL BİR İNSANDI"
Merhum Duygun Yarsuvat'ı 'Çok özel bir insandı' sözleriyle tanımlayan Metin Öztürk de şu cümlelere yer verdi:

"Duygun başkanımız hepimiz için çok özeldi ama benim için ayrı bir özelliği; benim Galatasaray İş İnsanları Derneği Başkanlığımla Duygun başkanımın başkanlığı aynı dönemdeydi. Birlikte çalışma onuruna sahip oldum. Başkanımız biliyorsunuz divan başkanlığımızı, cemiyetimizin başkanlığını yaptı. Üniversitemizin rektörlüğünü yaptı. Çok özel bir insandı. Çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Onun bıraktığı yerden tüm Galatasaraylılar olarak inşallah Galatasaray'ımızı yönetimiyle, divan kuruluyla, üyeleriyle, taraftarıyla, takımıyla inşallah daha iyilere götüreceğiz. Mekanı cennet olsun."

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA