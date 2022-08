Galatasaray'ın flaş transferi Dries Mertens: "Şampiyonluk yolunda ilerleyeceğiz" | Video

Galatasaray’ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, kendilerini geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, "Her geçen gün daha iyi çalışarak kendimizi şampiyonluk yolunda ilerleteceğiz" dedi. İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğunu söyleyen Mertens, Menemen'i çok beğendiklerini söyledi.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı öncesinde yapılan antrenmanda Belçikalı futbolcu Dries Mertens, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mertens, transfer olmasında en büyük sebebin sarı-kırmızılıların büyük kulüp olması olduğunu söyledi. Transfer olmadan önce kendisine başka takımlardan yapılan teklifler için ise 35 yaşındaki futbolcu, "Diğer takımlar hakkında konuşmaktan hoşlanmıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum ve burada olduğum için gurur duyuyorum" dedi.

Trabzonspor'da oynayan Napoli'den arkadaşı Marek Hamsik ile konuştuğunu ifade eden Belçikalı futbolcu, "O da çok memnun. Benim durumumu biliyor. Buraya adapte olmaya çalıştığımı, ev bulmaya çalıştığımı. O da çok memnun" şeklinde konuştu.

Bu hafta ligde oynayacakları Trabzonspor maçı için ise Mertens, "Kendimize bakmamız gerekiyor. Diğer takımlara bakmaktan ziyade kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Adapte olacağız. Kendimizi orada iyi bir şekilde göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kendisini saha içinde hangi bölgede daha rahat hissettiğinin sorulması üzerine Dries Mertens, "Sol kantta oynadım, sağ kanatta oynadım, forvet oynadım, forvet arkasında oynadım. Kaleye yakın oynadığım sürece kendimi rahat hissediyorum, bol gol atmaya çalışıyorum" açıklamasında bulundu.

"KALİTE AÇISINDAN ÇOK FARK OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

İtalya Ligi ile Türkiye Ligi arasındaki farkların sorulması üzerine deneyimli futbolcu, "Zor bir soru. Daha fazla durmam gerekiyor burada bunu bilmek için. Taktik anlamda farklılıklar olduğunu söyleyebilirim. Daha kompakt oynamak gerektiğini düşünüyorum. Daha az kontraya meyil vermemiz gerekiyor. Kalite açısından çok fark olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

"HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ ÇALIŞARAK KENDİMİZİ ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İLERLETECEĞİZ"

Şampiyonluk ile ilgili de konuşan Mertens, "2-3 haftadır buradayım. Henüz bu konuda bir şey söylemem çok doğru değil. Geçen sezon 13. bitirmiştik. Anında direkt böyle lider olarak başlamak beklentilerimiz dahilinde olmayabilir o açıdan. Her geçen hafta kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Her geçen gün daha iyi çalışarak kendimizi şampiyonluk yolunda ilerleteceğiz" dedi.

Takımda çok iyi oyuncular olduğunu ifade eden Belçikalı futbolcu, "Taktik ve pozisyon konusunda onlara birazcık yorumlarda bulunuyorum. Güçlü ve hızlı oyuncular genel olarak. Oynamadığım zaman da bile takıma yardımcı olmak istiyorum. Takımın bir parçası olduğum için de kendime görev olarak üstleniyorum" şeklinde konuştu.

"MENEMEN ÇOK HOŞUMUZA GİTTİ"

Kendisi için kültürün önemli olduğunu söyleyen Mertens, "O yüzden hoşuma gidiyor gezmek, etrafı görmek. İstanbul çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel bir şehir. Biraz trafik problemi var. Eşimle birlikte Türk tarzı yemekler yiyoruz. Menemen yedik. Çok hoşumuza gitti. En zoru futbol bence aslında. Mücadele başladı bile ben sadece birkaç gündür buradayım. Önemli olan oyun tarafında kendimi geliştirebilmek. Önemli bir oyuncu olabilmek. O şekilde takımda katkı sağlamak" ifadelerini kullandı.

Son olarak az gol atmalarını değerlendiren Dries Mertens, "3 maçta 2 gol çok iyi bir sonuç değil gerçekten.Ama söz konusu 3 maçta sadece 1 gol yedik. Öncelikle savunma yapıp, ondan sonra hücumu da düşünmek gerekiyor. En üstteki takımlardan biri olmak istiyorsak buna önem vermemiz gerekiyor. Son maçtaki şanslarımız daha fazlaydı. Birçok pozisyon bulduk. Onları gole çevirmemiz gerekiyor. Çok fazla yeni oyuncumuz var. Onlar birbirine alışması gerekiyor. Bunun uzun süreli proje olduğunu da düşünmemiz lazım. Önümüzdeki döneme daha pozitif bir şekilde, kendimizi geliştirmeye odaklanmış bir şekilde devam etmemiz gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.