Galatasaray'ın istediği yıldızları canlı yayında açıkladı! Belhanda ve Falcao'nun yerlerine...
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Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Transfer Raporu programına canlı bağlanarak Galatasaray'ın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Uzundurukan, sarı-kırmızılıların Radamel Falcao ve Younes Belhanda ile yollarını ayırmayı düşündüğünü ve iki oyuncunun yerine Mario Götze ve Mario Mandzukic'i transfer etmek istediklerini söyledi.