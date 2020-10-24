Galatasaray'ın yıldız ismi Feghouli için flaş sözler! Sakatlığı...

Galatasaray'ın Süper Lig'de oynayacağı BB Erzurumspor maçının kadrosuna sakatlığı nedeniyle Feghouli dahil edilmedi. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan 'Son Sayfa' programında Galatasaray'ın yıldız ismi Feghouli için flaş bir açıklama yaptı. İşte Özcan'ın Feghouli sözleri...